من هو الملياردير الأكثر خسارة عالمياً منذ مطلع 2023 ؟

من هو الملياردير الأكثر خسارة عالمياً منذ مطلع 2023 ؟
التاريخ
9/10/2023 9:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تصدّر الملياردير الهندي غوتام أداني، المليارديرات الأكثر خسارة عالمياً، منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بقيمة 55.4 مليار دولار، وسط ضربات متتالية تتلقاها المجموعة منذ بداية العام، آخرها تحقيقاً استقصائياً ربط بين مستثمرين في الخارج وأفراد من عائلة أدني للمتاجرة بالأسهم.
وتسبّبت الخسارة في هبوط إجمالي ثروة أداني إلى 65.2 مليار دولار وضعته في المرتبة 19 عالمياً، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
كان أداني قد احتل مراتب مُتقدمة بداية العام الحالي بين المليارديرات، واحتل المرتبة الثالثة عالمياً بثروة تصل لنحو 120 مليار دولار.
ويدفع أداني بتوسيع مجموعته بقوة نحو الطاقة الخضراء والبنية التحتية على وجه الخصوص، وتأمين الاستثمارات من الشركات.
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