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من هو الملياردير الأكثر خسارة عالمياً منذ مطلع 2023 ؟

9/10/2023 9:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدّر الملياردير الهندي غوتام أداني، المليارديرات الأكثر خسارة عالمياً، منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بقيمة 55.4 مليار دولار، وسط ضربات متتالية تتلقاها المجموعة منذ بداية العام، آخرها تحقيقاً استقصائياً ربط بين مستثمرين في الخارج وأفراد من عائلة أدني للمتاجرة بالأسهم.
وتسبّبت الخسارة في هبوط إجمالي ثروة أداني إلى 65.2 مليار دولار وضعته في المرتبة 19 عالمياً، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
كان أداني قد احتل مراتب مُتقدمة بداية العام الحالي بين المليارديرات، واحتل المرتبة الثالثة عالمياً بثروة تصل لنحو 120 مليار دولار.

ويدفع أداني بتوسيع مجموعته بقوة نحو الطاقة الخضراء والبنية التحتية على وجه الخصوص، وتأمين الاستثمارات من الشركات.

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