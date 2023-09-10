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كيف يمكن تحويل زيت الزيتون إلى سر لجمال الأظافر؟

9/10/2023 9:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد زيت الزيتون بمثابة سر صحة وجمال الأظافر؛ حيث إنه يعمل على تقوية بنية الأظافر ويحول دون تقصفها.
إن زيت الزيتون يساعد أيضاً على نمو الأظافر ويعمل على ترطيبها ويمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة، مشيرة إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى محتواه العالي من فيتامين E.


و يتم وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على الأظافر وتدليكها به مع ترك الزيت يؤتي مفعوله لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم شطف الزيت بماء فاتر.
وللتمتع بأظافر جميلة ومفعمة بالصحة، ينبغي تدليك الأظافر بزيت الزيتون يومياً.

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