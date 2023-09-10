كيف يمكن تحويل زيت الزيتون إلى سر لجمال الأظافر؟

كيف يمكن تحويل زيت الزيتون إلى سر لجمال الأظافر؟
التاريخ
9/10/2023 9:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - يعد زيت الزيتون بمثابة سر صحة وجمال الأظافر؛ حيث إنه يعمل على تقوية بنية الأظافر ويحول دون تقصفها.
إن زيت الزيتون يساعد أيضاً على نمو الأظافر ويعمل على ترطيبها ويمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة، مشيرة إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى محتواه العالي من فيتامين E.
و يتم وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على الأظافر وتدليكها به مع ترك الزيت يؤتي مفعوله لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم شطف الزيت بماء فاتر.
وللتمتع بأظافر جميلة ومفعمة بالصحة، ينبغي تدليك الأظافر بزيت الزيتون يومياً.
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