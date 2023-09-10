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مجلس محافظة الطفيلة يقر موازنة العام المقبل

9/10/2023 9:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس محافظة الطفيلة، خلال اجتماع، عقد اليوم الأحد، موازنة العام المقبل 2024، والبالغة 8 ملايين و875 ألف دينار، موزعة على 22 قطاعاً.
وحاز قطاع الأشغال على الحصة الأكبر من الموازنة، بنسبة تجاوزت 35%، وبمبلغ 3 ملايين دينار، يليه قطاع التربية والتعليم ثم الشباب.
وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، إن موازنة مجلس المحافظة للعام المقبل، ارتفعت بنسبة 5%، جراء حصول المجلس على المركز الأول على مستوى محافظات المملكة في نسب الإنجاز عن السنوات الماضية.

وأضاف، إن المشروعات التي جرى إدراجها في موازنة العام المقبل، تهدف إلى رفع مستوى البنية التحتية، وتعزيز إنتاجية الأفراد والمجتمع من المبالغ المخصصة لهذه القطاعات، والتي جاءت موزعة على جميع مناطق المحافظة، وحسب الأولويات والاحتياجات لكل منطقة.
وبيّن السفاسفة، أن مديونية مجلس المحافظة بلغت مليون دينار، في وقت يبذل فيه أعضاء المجلس جهودهم في متابعة المشروعات المُقررة والأخرى الجاري تنفيذها.

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