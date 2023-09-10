فيديو- طفل من أصحاب الهمم يدخل بنوبة ضحك على المسرح بسبب احمد سعد
التاريخ
9/10/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك الفنان المصري أحمد سعد، مع متابعيه على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو من حفله الاخير في إحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة، ظهر فيه على المسرح برفقة طفل من اصحاب الهمم.
وفي الفيديو، ظهر احمد سعد وهو يحمل الطفل على المسرح ويغني اغنيته الجديدة "اختياراتي مدمرة حياتي"، بينما كان الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير ويردد كلمات الاغنية، ما جعل الطفل يدخل بنوبة من الضحك.
وقد علق احمد سعد على الفيديو بالقول: "ضحكتك عندي أحسن من كل النجاح اللي شفته في حياتي".
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