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سوناك يندد بـالتدخل الصيني بعد عملية توقيف في بريطانيا بتهمة التجسس

9/10/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن "قلقه العميق" بشأن مزاعم "التدخل الصيني في الديمقراطية البرلمانية البريطانية" بعد الكشف مؤخرا عن توقيف شخصين بشبهة التجسس.


وقال ريشي سوناك لقنوات بريطانية على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند: "بالطبع لا أستطيع التعليق على تفاصيل التحقيق الجاري لكن فيما يتعلق بلقائي مع رئيس الوزراء الصيني فقد أثرت مجموعة مخاوف في مجالات التباين وعلى وجه الخصوص قلقي الشديد من أي تدخل في ديمقراطيتنا البرلمانية".
وشدد على أن ذلك "غير مقبول إطلاقا".


ووفقا للمتحدث باسم داونينغ ستريت، فقد التقى رئيس الوزراء البريطاني المحافظ نظيره الصيني الأحد على هامش قمة نيودلهي وأعرب عن "قلقه العميق من التدخلات الصينية في الديمقراطية البرلمانية البريطانية".


ووفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، قال لي تشيانغ إنه يتعين على الصين وبريطانيا إدارة خلافاتهما واحترام المصالح الأساسية ومصادر القلق الرئيسية لكل بلد.

RT

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