

وقال متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة، إن الوثيقة تأتي اتساقاً مع التوجيهات الملكية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات والتطبيق الحازم للقانون الرادع لمرتكبيها.

وأضاف الحوامدة، إن هذه الوثيقة تؤكد أهمية مساندة جهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لمكافحة هذه الظاهرة ضمن الأطر القانونية، ما يحد من إزهاق الأرواح البريئة والإصابات التي تخلفها تلك الممارسات السلبية.