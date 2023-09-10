Sunday, 10 September 2023 05:11 GMT

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في الأغوار الشمالية

9/10/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت فعاليات أهلية ورسمية، في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، وثيقة شرف والتزام، لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.


وقال متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة، إن الوثيقة تأتي اتساقاً مع التوجيهات الملكية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات والتطبيق الحازم للقانون الرادع لمرتكبيها.
وأضاف الحوامدة، إن هذه الوثيقة تؤكد أهمية مساندة جهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لمكافحة هذه الظاهرة ضمن الأطر القانونية، ما يحد من إزهاق الأرواح البريئة والإصابات التي تخلفها تلك الممارسات السلبية.

MENAFN10092023000208011052ID1107040418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث