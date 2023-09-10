وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في الأغوار الشمالية
التاريخ
9/10/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وقعت فعاليات أهلية ورسمية، في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، وثيقة شرف والتزام، لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وقال متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة، إن الوثيقة تأتي اتساقاً مع التوجيهات الملكية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات والتطبيق الحازم للقانون الرادع لمرتكبيها.
وأضاف الحوامدة، إن هذه الوثيقة تؤكد أهمية مساندة جهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لمكافحة هذه الظاهرة ضمن الأطر القانونية، ما يحد من إزهاق الأرواح البريئة والإصابات التي تخلفها تلك الممارسات السلبية.
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