التحاق 70متدربا في برنامج التدريب السياحي بالطفيلة
التاريخ
9/10/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التحق 70 متدربا ومتدربة من الباحثين عن العمل من أبناء الطفيلة، ببرنامج تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياحي، ومزودي الخدمات السياحية الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
وبين مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة الدكتور عاطف الهريشات، اليوم الأحد، أن البرنامج الذي يستمر ثلاثة اشهر بواقع 300 ساعة تدريبية، جاء لإتاحة فرص التدريب للشباب والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية من الحرفيين والعاملين في مكاتب وكلاء السفر، ومقدمي التجارب السياحية من أبناء المجتمعات المحلية سواء كانوا أفرادا أو جمعيات.
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