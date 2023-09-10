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التحاق 70متدربا في برنامج التدريب السياحي بالطفيلة

9/10/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التحق 70 متدربا ومتدربة من الباحثين عن العمل من أبناء الطفيلة، ببرنامج تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياحي، ومزودي الخدمات السياحية الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
وبين مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة الدكتور عاطف الهريشات، اليوم الأحد، أن البرنامج الذي يستمر ثلاثة اشهر بواقع 300 ساعة تدريبية، جاء لإتاحة فرص التدريب للشباب والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية من الحرفيين والعاملين في مكاتب وكلاء السفر، ومقدمي التجارب السياحية من أبناء المجتمعات المحلية سواء كانوا أفرادا أو جمعيات.

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