

وستعمل المنصّة من خلال هذا البرنامج على إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية في مجال الأمن السيبراني تباعاً داخل عدد من الجامعات الأردنية، وذلك بالتعاون مع كل جامعة على حدة، وكانت الانطلاقة من الجامعة الأردنية، لتسهم المنصة في تنمية مهارات الشباب في مجال الأمن السيبراني، نظراً لأهميته المتنامية وتعاظم الحاجة لوجود خبراء وتنمية المواهب الشابة في هذا المجال في المملكة، بالإضافة إلى المساهمة في تمكين قدرات الطلاب وتعزيز معرفتهم في مجالات الأمن السيبراني، لا سيما الطلبة الذين يدرسون التخصصات ذات صلة.



وأعلنت المنصّة عن إطلاقها أول دورات البرنامج لطلبة الجامعة الأردنية بالتعاون مع مركز الابتكار والريادة في الجامعة، والذي يتضمّن 120 ساعة تدريبية مكثّفة، تشتمل على التدريبين النظري والعملي، وسيتناول التدريب مجالات أمن المعلومات، وإدارة النظام، واختبار الاختراق، والطب الشرعي الرقمي، وغيرها من المجالات التي ستكون كفيلة بتطوير المهارات التقنية والفنية في مجال الأمن السيبراني للطلبة المشاركين، حيث سيقدمها نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين في مجال الأمن السيبراني والخبراء من أكاديميّة“Cyber Shield” التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB).



وكانت منصّة زين للإبداع قد فتحت باب التسجيل للطلبة لتمكينهم من المشاركة في البرنامج عبر مختلف وسائل التواصل داخل الجامعة الأردنية، ومجموعات الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي،فيما يستضيف فرع منصّة زين للإبداع (ZINC) الكائن في الجامعة الأردنية جميع فعاليات البرنامج، الذي انطلق في 6 أيلول بمشاركة 18 طالب وطالبة، و️سيحصل المشاركون في البرنامج على شهادة معتمدة من أكاديميّة“Cyber Shield” التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB).