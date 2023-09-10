بوتين يبحث مع رئيس مالي العلاقات الثنائية والوضع حول النيجر
التاريخ
9/10/2023 8:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد اتصالا هاتفيا من رئيس الفترة الانتقالية لجمهورية مالي، آسيمي غويتا.
وتناول الرئيسان خلال الاتصال، تطوير العلاقات الثنائية وسبل تسوية الوضع حول النيجر.
RT
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