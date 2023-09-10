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بوتين يبحث مع رئيس مالي العلاقات الثنائية والوضع حول النيجر

9/10/2023 8:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد اتصالا هاتفيا من رئيس الفترة الانتقالية لجمهورية مالي، آسيمي غويتا.

وتناول الرئيسان خلال الاتصال، تطوير العلاقات الثنائية وسبل تسوية الوضع حول النيجر.

RT

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