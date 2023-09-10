شكاوى من عدم توفر مرافقين لحافلات نقل طلبة مكفوفين في عمّان
التاريخ
9/10/2023 8:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شكى مواطنون من عدم توفر مرافقين ومرافقات مع حافلات نقل طلاب مدرسة الملك عبدالله الثاني للمكفوفين، في منطقة طبربور، بالعاصمة عمّان.
وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن عدم تواجد المرافقين مع الطلبة خلال ذهابهم وإيابهم من وإلى المدرسة يعرّضهم للخطر، نظراً لوضعهم الصحي الخاص.
وأشاروا إلى أن هؤلاء الطلبة "فاقدي البصر" ويحتاجون لرعاية خاصة خلال رحلتهم اليومية إلى المدرسة.
من جهتها قالت مديرة المدرسة، الدكتورة نجاح فلاح، إنه يوجد نقص قرابة 15 مرافق ومرافقة مع حافلات نقل الطلبة.
وأضافت فلاح لـ " الوكيل الإخباري" أنه تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم لتعيين عدد من المرافقات، موضحة أن التعيين سيتم قريباً، بترتيب مع دائرة شؤون الموظفين في الوزارة.
ومدرسة الملك عبد الله الثاني للمكفوفين هي مدرسة حكومية تُشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتتبع لمديرية تربية لواء ماركا.
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