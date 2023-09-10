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شكاوى من عدم توفر مرافقين لحافلات نقل طلبة مكفوفين في عمّان

9/10/2023 8:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شكى مواطنون من عدم توفر مرافقين ومرافقات مع حافلات نقل طلاب مدرسة الملك عبدالله الثاني للمكفوفين، في منطقة طبربور، بالعاصمة عمّان.

وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن عدم تواجد المرافقين مع الطلبة خلال ذهابهم وإيابهم من وإلى المدرسة يعرّضهم للخطر، نظراً لوضعهم الصحي الخاص.
وأشاروا إلى أن هؤلاء الطلبة "فاقدي البصر" ويحتاجون لرعاية خاصة خلال رحلتهم اليومية إلى المدرسة.
من جهتها قالت مديرة المدرسة، الدكتورة نجاح فلاح، إنه يوجد نقص قرابة 15 مرافق ومرافقة مع حافلات نقل الطلبة.
وأضافت فلاح لـ " الوكيل الإخباري" أنه تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم لتعيين عدد من المرافقات، موضحة أن التعيين سيتم قريباً، بترتيب مع دائرة شؤون الموظفين في الوزارة.
ومدرسة الملك عبد الله الثاني للمكفوفين هي مدرسة حكومية تُشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتتبع لمديرية تربية لواء ماركا.

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