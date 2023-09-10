تحذير هام من البنك المركزي للأردنيين

تحذير هام من البنك المركزي للأردنيين
التاريخ
9/10/2023 8:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي، اليوم الأحد، تحذيراً هاماً للمواطنين، من محاولات خداع هاتفية، تستخدم اسم وصفة البنك المركزي الأردني.
وقال البنك في التحذير، إنه تم رصد عدد من محاولات خداع واحتيال تستخدم اسم وصفة البنك من خلال مكالمات هاتفية تبدو كأنها صادرة من أرقام البنك الحقيقية، توهم متلقي المكالمة بأن البنك المركزي يطلب بيانات شخصية تعزيزية من أجل استلام حوالة بنكية للعميل أو غيرها، وذلك بهدف خداع المواطنين والاحتيال عليهم وسرقة بياناتهم.
ودعا البنك المواطنين، إلى عدم التجاوب مع هذه المحاولات، موضحاً أنه لا يوجد أي تعاملات مالية مباشرة مع العملاء والأفراد في مجال الحوالات المالية.
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