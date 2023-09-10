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تحذير هام من البنك المركزي للأردنيين

9/10/2023 8:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي، اليوم الأحد، تحذيراً هاماً للمواطنين، من محاولات خداع هاتفية، تستخدم اسم وصفة البنك المركزي الأردني.
وقال البنك في التحذير، إنه تم رصد عدد من محاولات خداع واحتيال تستخدم اسم وصفة البنك من خلال مكالمات هاتفية تبدو كأنها صادرة من أرقام البنك الحقيقية، توهم متلقي المكالمة بأن البنك المركزي يطلب بيانات شخصية تعزيزية من أجل استلام حوالة بنكية للعميل أو غيرها، وذلك بهدف خداع المواطنين والاحتيال عليهم وسرقة بياناتهم.
ودعا البنك المواطنين، إلى عدم التجاوب مع هذه المحاولات، موضحاً أنه لا يوجد أي تعاملات مالية مباشرة مع العملاء والأفراد في مجال الحوالات المالية.

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