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أبو الغيط يشيد بالجزائر لوقوفها مع المغرب: موقف عروبي أصيل

9/10/2023 8:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تقديره للموقف "العروبي" الأصيل من الجزائر، تجاه المغرب، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية الجمعة الماضي.


وكتب أبو الغيط عبر حسابه على منصة "إكس": "أحيي الموقف العروبي الأصيل من ‎الجزائر في الوقوف إلى جوار ‎المغرب في كارثة ‎الزلزال بما في ذلك فتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة".


وأضاف: "هكذا هي الروح التضامنية العربية والتي نسعد برؤيتها تسود بين الإخوة. لعل ذلك يُبنى عليه لاحقا".


وكانت السلطات الجزائرية العليا، أبدت استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من المناطق في المملكة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أمس السبت: "أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية".


كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، بحسب البيان.

RT

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