

ومع ذلك، فإن الكثيرين من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعلمون أن الطفل يوسف يعاني من مرض نادر يُعرف باسم "تكون العظم الناقص" أو "العظم الزجاجي"، وهو مرض جيني نادر يصيب الأطفال.



وشرحت والدته قصة حياته ومعاناته مع المرض. خلال فترة الحمل، عانت والدته مع يوسف حيث أخبرها الأطباء بوجود مشكلة في الهيكل العظمي للطفل يوسف. ولكن لم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء إلا بعد الولادة. وعندما وُلِد يوسف، اكتُشف أنه مصاب بستة كسور قبل الولادة وبمرض العظم الزجاجي، وهو مرض يصعب شفاؤه .



وأوضحت والدته أنها تلقت توجيهات من الطبيب بعدم حمل يوسف أو تحريكه من سريره أو تلبيسه ملابس ضيقة. وأشارت إلى أن الأشهر الستة الأولى من عمره كانت صعبة عليهما، خصوصًا أن المرض نادر وقليل من الأطباء يعرفون به.



وأضافت: "كل مرة كان ينكسر فيها يوسف ويتألم، كنت أفكر كيف يمكنني أن أحمل عظمًا من عظامي لأشعر بنفس الألم".



وتابعت وقالت إنها قامت بالبحث على الإنترنت واكتشفت معلومات حول علاج المرض في كندا، حيث يشمل العلاج حقنًا بالوريد".



وأكدت أن يوسف حاليًا يخضع للعلاج بانتظام تحت إشراف أطبائه، ويلاحظ تحسنًا تدريجيًا في قدرته على الزحف والحركة. ومع ذلك، يحتاج يوسف إلى تدخل جراحي لتصحيح التقوسات والكسور التي التحمت بطريقة غير صحيحة.