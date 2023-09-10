

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار المبادرات الملكية السامية بانشاء مراكز زها الثقافية في جميع محافظات المملكة بهدف نشر الوعي الثقافي بين افراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الابداع وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال فروع المركز في مختلف انحاء المملكة.



وسيتم بموجب الاتفاقية ادارة وتشغيل البرامج التدريبية والانشطة والفعاليات الموجهه للأطفال واليافعين من عمر (3) أعوام ولغاية عمر (18) عام كما سيتم تنفيذالبرامج التدريبية و ورش العمل الخاصة بسيدات المجتمع المحلي بمايحقق التمكين الاقتصادي و الاجتماعي لهن .