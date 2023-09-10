توقيف باحث في البرلمان البريطاني بتهمة التجسس لصالح الصين
التاريخ
9/10/2023 8:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة البريطانية توقيف باحث في البرلمان البريطاني يشتبه بأنه يعمل لصالح الصين.
وقالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إنه تم توقيف رجلين للاشتباه بارتكابهما مخالفات تحت الفقرة الأولى من قانون الأسرار الرسمية.
ووفق ما ذكرت "صنداي تايمز"، فإن احد المشتبه بهما كان يعمل باحثا برلمانيا ومتخصصا بالعلاقات مع الصين.
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