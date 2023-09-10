الاحتلال يستولي على جرافتين في بلدة حوارة

وقال رئيس بلدية حوارة معين ضميدي للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال استولت على جرافتين تعملان على شق طرق زراعية في الجهة الشمالية من البلدة، بطول 1.5 كم، ومنعت استمرار العمل فيها، بحجة أنها مناطق مصنفة "ج".

وأضاف أن شق الطرق جاء بدعم من الإغاثة الزراعية في سهول حوارة، من أجل تعزيز صمود المواطنين، وتسهيل وصولهم إلى أراضيهم التي يشق الاحتلال الطريق الالتفافي بالقرب منها.