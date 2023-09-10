ميداليتاّن لفلسطين في البطولة العربية للكيك بوكسينغ

وحقق اللاعب عمر الميدالية الفضية في منافسات "الكي ون"، والبرونزية في أسلوب "الفل كونتاكت".

كما شارك الحكم الفلسطيني نشأت جبارين في إدارة العديد من المباريات، خاصة النهائية منها لرياضات الحلبة، ورياضات البساط، حيث تألق جبارين في أول مشاركة عربية له، وتوج ذلك بتصنيفه كحكم عربي "B".

من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد سمير عثامنة اللاعب أحمد عمر على هذا الإنجاز الهام، مشيداً بدور المدرب أشرف سليمان الذي رافق اللاعب خلال المنافسات، كما ثمن أداء الحكم جبارين في البطولة، والذي عكس من خلاله ارتقاء مستوى تحكيم الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ.