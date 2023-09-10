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ميداليتاّن لفلسطين في البطولة العربية للكيك بوكسينغ

9/10/2023 8:07:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كردستان/PNN- أحرز لاعب منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ أحمد عمر، ميداليتيّن، فضية وبروزنزية، في البطولة العربية بنسختها الـ 14، التي أقيمت في كردستان العراق.

وحقق اللاعب عمر الميدالية الفضية في منافسات "الكي ون"، والبرونزية في أسلوب "الفل كونتاكت".

كما شارك الحكم الفلسطيني نشأت جبارين في إدارة العديد من المباريات، خاصة النهائية منها لرياضات الحلبة، ورياضات البساط، حيث تألق جبارين في أول مشاركة عربية له، وتوج ذلك بتصنيفه كحكم عربي "B".

من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد سمير عثامنة اللاعب أحمد عمر على هذا الإنجاز الهام، مشيداً بدور المدرب أشرف سليمان الذي رافق اللاعب خلال المنافسات، كما ثمن أداء الحكم جبارين في البطولة، والذي عكس من خلاله ارتقاء مستوى تحكيم الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ.

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