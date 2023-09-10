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بن سلمان يُعلن عن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

9/10/2023 8:07:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن توقيع مذكرة تفاهم، لمشروع اقتصادي كبير، بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية " واس" أضاف بن سلمان على هامش كلمته بـ "قمة العشرين" في نيودلهي، أن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسوف تربط بين الشرق الأوسط وأوروبا والهند.
وقال، إن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحا: "الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا".


وبيّن بن سلمان، أن الممر الاقتصادي سيسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي، وسيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين.

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