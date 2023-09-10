بن سلمان يُعلن عن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
التاريخ
9/10/2023 8:07:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن توقيع مذكرة تفاهم، لمشروع اقتصادي كبير، بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية " واس" أضاف بن سلمان على هامش كلمته بـ "قمة العشرين" في نيودلهي، أن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسوف تربط بين الشرق الأوسط وأوروبا والهند.
وقال، إن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحا: "الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا".
وبيّن بن سلمان، أن الممر الاقتصادي سيسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي، وسيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين.
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