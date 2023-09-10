وقّعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، اتفاقية شراكة مع "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (MIT) لإطلاق برنامج مسرّعة " دبي إم آي تي ديزاين إكس" ( MIT DesignX دبي)، الذي يعد الأول من نوعه للمعهد في المنطقة لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة. وتسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا محوريا لريادة الأعمال المستدامة وتطويرها وتصميمها، وتوفير بيئة نموذجية تنافسية داعمة لتعزيز الابتكار وإطلاق مشاريع ضمن رؤية شاملة لريادة وصنع المستقبل.



وقام بتوقيع الاتفاقية سعادة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" وهاشم سركيس، العميد في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين وذلك في حرم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن.

وتهدف المسرّعة، التي تركز على الاستدامة ومستقبل المدن، إلى تسريع بناء المشاريع المبتكرة لتمكين رواد الأعمال في المنطقة من ابتكار الحلول الفعّالة والتصاميم المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا على مستوى البيئة الحضرية مثل المياه، والمناخ، والأمن الغذائي، والطاقة.

ويقدم البرنامج دعماً شاملاً لتطوير الأعمال وتصميمها، بما في ذلك سهولة الوصول إلى الخبراء والأساتذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمستثمرين والشركات الشريكة.ووفقا للاتفاقية، سيتم توجيه برنامج مسرّعة " دبي إم آي تي ديزاين إكس" ( MIT DesignX دبي)، من قبل أعضاء هيئة التدريس المتميزين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الذين يعملون تحت إدارة شركة "جلوبال جروث هاب" Global Growth Hub (GGH)، وهي شركة رائدة في قطاع الإدارة والاستشارات وتتخذ من دبي مقرا لها، ومتخصصة في مجال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي.

وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تولي سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة أولوية للتنمية المستدامة القائمة على التكنولوجيا وتدعم رواد الأعمال الذين يقدمون الحلول المبتكرة للمدن الذكية بهدف تعزيز كفاءتها. وتأتي شراكتنا مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT" وجلوبال جروث هاب، لتحفيز ابتكار الحلول النوعية من أجل معالجة التحديات العالمية، تعزيزاً لمكانة دبي كمركز لريادة الأعمال المستدامة".



وأكد سعادته أن "برنامج DesignX" يشكل نقلة كبيرة لتعزيز الابتكار الذي يستهدف تحقيق الاستدامة في دبي والعالم، وأضاف: "تؤكد هذه الشراكة، التي تمكّن المواهب في قطاع ريادة الأعمال والمبتكرين من تحقيق رؤاهم، التزام دييز بدورها في استقطاب وتنمية المواهب والعقول والتكنولوجيا والمعرفة، بما يتماشى مع استراتيجية خطة دبي الحضرية 2040".



من جهته، أعرب هاشم سركيس، العميد في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن سعادته بهذه الشراكة المميزة، وقال: "توفر هذه المبادرة منصة مثالية لازدهار المشاريع المتطورة، وتسلط الضوء على التزام المعهد في مواجهة التحديات العالمية من خلال الابتكار وريادة الأعمال. نهدف، من خلال منح الفِرَق إمكانية الوصول إلى أعضاء هيئة التدريس والموجهين ومواردنا العلمية المميزة في المعهد، إلى تعزيز الحلول الرائدة لمستقبل أكثر استدامة".



وأضاف: "دييز هي الشريك المثالي لهذه المبادرة، نظراً لالتزامها بحلول المدن الذكية ومكانتها كوجهة مفضلة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا".

وقام برنامج مسرعة MIT DesignX برعاية وتخريج 118 شركة في العديد من المدن العالمية، مثل هونغ كونغ، والبندقية، وبوسطن، ومكسيكو سيتي، وريكيافيك، بقيمة إجمالية لمحفظتها تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي.

