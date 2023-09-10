تشييع الشهيد الطفل ميلاد الراعي في مخيم العروب
التاريخ
9/10/2023 7:11:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي (16 عاما) إلى مثواه الاخير في مخيم العروب شمال الخليل.
وأشارت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إلى أن موكب التشييع انطلق من مستشفى الحسين في مدينة بيت لحم، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد الراعي لالقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر.
وجاب المشيعون بالجنازة شوارع المخيم وسط هتافات وطنية، وأخرى منددة بجرائم الاحتلال، وتمت الصلاة على جثمانه في مسجد عمر بن الخطاب، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم .
واستشهد الطفل الراعي مساء أمس متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.
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