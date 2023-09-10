ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الدائرة، هي في الواقع ماسح ضوئي

LiDAR

يرمز إلى اكتشاف الضوء والمدى، ببساطة إنه مستشعر عمق يستخدم أشعة الليزر لمعرفة مدى بعد الأشياء.

تم استخدام تقنية

LiDAR

للكشف عن المدن المفقودة في منطقة الأمازون عن طريق "إزالة الغابات رقميًّا" والعثور على الأنقاض تحتها، كما تُستخدم في السيارات ذاتية القيادة، ولكن في أجهزة

iPhone، يتم استخدامه لتمكين التصوير الفوتوغرافي المتقدم وتطبيقات الواقع المعزز التي "تستشعر" مدى بعد الأشياء، والتطبيقات التي يمكنها قياس طول شخص ما تلقائيًّا على سبيل المثال.

قالت أبل: "يقيس الماسح الضوئي

LiDAR

المسافة إلى الأشياء المحيطة على مسافة تصل إلى 5 أمتار، ويعمل في الداخل والخارج، ويعمل على مستوى الفوتون بسرعات نانو ثانية، فهو يمكّن تطبيقات مثل تطبيق القياس الخاص بالشركة، من قياس الأطوال والعروض والمساحة بدقة متناهية، وحتى قياس طول الأشخاص باستخدام مستشعر

LiDAR.

أضافت أبل: "يعمل الماسح الضوئي

LiDAR

على تحسين تطبيق القياس؛ ما يجعل حساب طول شخص ما تلقائيًّا أسرع وأسهل، بينما تظهر الأدلة الرأسية والحافة المفيدة تلقائيًّا للسماح للمستخدمين بقياس الأشياء بسرعة أكبر ودقة أكبر.



وتساعد هذه التقنية أيضًا الكاميرا في طرازات

Pro

على التقاط صور أفضل، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتسمح للتركيز التلقائي بالعمل بشكل أسرع.

وتتيح هذه التقنية أيضًا تطبيقات الواقع المعزز حيث تتفاعل الكائنات الافتراضية مع العالم الحقيقي.

المصدر: صحيفة الديلي ميل