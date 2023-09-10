ما سر الدائرة السوداء الغامضة بالكاميرا الخلفية لهواتف آيفون؟
التاريخ
9/10/2023 7:11:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ لا يعلم الكثير من
مستخدمي آيفون
وظائف الدائرة السوداء الغامضة بجوار الكاميرا الموجودة في الجزء الخلفي من أحدث موديلات
iPhone، وتوجد الدائرة فقط في أحدث موديلات
iPhone Pro
وبعض موديلات
iPad Pro.
ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الدائرة، هي في الواقع ماسح ضوئي
LiDAR
يرمز إلى اكتشاف الضوء والمدى، ببساطة إنه مستشعر عمق يستخدم أشعة الليزر لمعرفة مدى بعد الأشياء.
تم استخدام تقنية
LiDAR
للكشف عن المدن المفقودة في منطقة الأمازون عن طريق "إزالة الغابات رقميًّا" والعثور على الأنقاض تحتها، كما تُستخدم في السيارات ذاتية القيادة، ولكن في أجهزة
iPhone، يتم استخدامه لتمكين التصوير الفوتوغرافي المتقدم وتطبيقات الواقع المعزز التي "تستشعر" مدى بعد الأشياء، والتطبيقات التي يمكنها قياس طول شخص ما تلقائيًّا على سبيل المثال.
قالت أبل: "يقيس الماسح الضوئي
LiDAR
المسافة إلى الأشياء المحيطة على مسافة تصل إلى 5 أمتار، ويعمل في الداخل والخارج، ويعمل على مستوى الفوتون بسرعات نانو ثانية، فهو يمكّن تطبيقات مثل تطبيق القياس الخاص بالشركة، من قياس الأطوال والعروض والمساحة بدقة متناهية، وحتى قياس طول الأشخاص باستخدام مستشعر
LiDAR.
أضافت أبل: "يعمل الماسح الضوئي
LiDAR
على تحسين تطبيق القياس؛ ما يجعل حساب طول شخص ما تلقائيًّا أسرع وأسهل، بينما تظهر الأدلة الرأسية والحافة المفيدة تلقائيًّا للسماح للمستخدمين بقياس الأشياء بسرعة أكبر ودقة أكبر.
وتساعد هذه التقنية أيضًا الكاميرا في طرازات
Pro
على التقاط صور أفضل، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتسمح للتركيز التلقائي بالعمل بشكل أسرع.
وتتيح هذه التقنية أيضًا تطبيقات الواقع المعزز حيث تتفاعل الكائنات الافتراضية مع العالم الحقيقي.
المصدر: صحيفة الديلي ميل
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