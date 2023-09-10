الاقتصاد: تشغيل 6 مصانع جديدة برأس مال بلغ مليونيْ دولار

وتوقعت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أن توفر المصانع المشغلة أكثر من 60 فرصة عمل في محافظات: الخليل، ورام الله والبيرة، وقلقيلية، ونابلس، وجنين، والقدس.

وأظهر التقرير الشهري ارتفاعا بنسبة 50% في عدد المصانع المرخصة الجديدة مقارنة مع شهر تموز الماضي.

وبحسب التقرير، توزعت هذه المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحویلیة، وتركزت في القطاعات الغذائية والكيماوية.