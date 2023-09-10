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الاقتصاد: تشغيل 6 مصانع جديدة برأس مال بلغ مليونيْ دولار

9/10/2023 7:11:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- منحت وزارة الاقتصاد الوطني، 6 مصانع رخص تشغيل لأول مرة برأس مال بلغ مليونيْ دولار، فيما حصلت 10 مصانع على رخص إقامة منشأة صناعية.

وتوقعت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أن توفر المصانع المشغلة أكثر من 60 فرصة عمل في محافظات: الخليل، ورام الله والبيرة، وقلقيلية، ونابلس، وجنين، والقدس.

وأظهر التقرير الشهري ارتفاعا بنسبة 50% في عدد المصانع المرخصة الجديدة مقارنة مع شهر تموز الماضي.

وبحسب التقرير، توزعت هذه المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحویلیة، وتركزت في القطاعات الغذائية والكيماوية.

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