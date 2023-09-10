Sunday, 10 September 2023 04:11 GMT

مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

9/10/2023 7:11:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي.

وأفاد شهود عيان للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان على مدخل المخيم، وأغلق الاحتلال المدخل ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج من بوابة المدخل الرئيسي.

MENAFN10092023000205011050ID1107040215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث