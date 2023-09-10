مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
التاريخ
9/10/2023 7:11:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي.
وأفاد شهود عيان للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان على مدخل المخيم، وأغلق الاحتلال المدخل ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج من بوابة المدخل الرئيسي.
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