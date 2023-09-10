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محرز وصلاح يواسيان أسر ضحايا زلزال المغرب

9/10/2023 7:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم نجم الأهلي السعودي الدولي الجزائري رياض محرز، وهداف ليفربول، المصري محمد صلاح، العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المغرب يوم الجمعة.


وكتب محرز عبر حسابه في موقع "إكس": "تعازي لضحايا زلزال المغرب الليلة. الشجاعة للعائلات والأحباء. رحمهم الله".

ومن جانبه، نشر صلاح صورة لعلم المغرب وأرفقها بتعليق: "اللهم احفظ المغرب وشعبه".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب أمس الجمعة موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.
وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي حدد مركزه بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين بحسب التلفزيون المغربي.

ملاعب

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