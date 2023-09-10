محرز وصلاح يواسيان أسر ضحايا زلزال المغرب

محرز وصلاح يواسيان أسر ضحايا زلزال المغرب
التاريخ
9/10/2023 7:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قدم نجم الأهلي السعودي الدولي الجزائري رياض محرز، وهداف ليفربول، المصري محمد صلاح، العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المغرب يوم الجمعة.
وكتب محرز عبر حسابه في موقع "إكس": "تعازي لضحايا زلزال المغرب الليلة. الشجاعة للعائلات والأحباء. رحمهم الله".
ومن جانبه، نشر صلاح صورة لعلم المغرب وأرفقها بتعليق: "اللهم احفظ المغرب وشعبه".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب أمس الجمعة موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.
وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي حدد مركزه بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين بحسب التلفزيون المغربي.
ملاعب
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