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فوز قاتل لأولمبي الأردن على عُمان

9/10/2023 7:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق منتخبنا الوطني الأردني الأولمبي (تحت 23 عاما) ، فوزا صعبا جاء بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، على نظيره العماني ضمن لقاءات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على معلب الأمير محمد بالزرقاء.
وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الأردني سجله وسيم ريالات في الدقيقة86 من عمر اللقاء من تسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء.
وانفرد منتخب الأردن بصدارة المجموعة بـ6 نقاط يليه المنتخب السوري (3 نقاط) والعماني (3 نقاط) وبروناي (بلا نقاط).
واستهل منتخب الأردن، مشواره في التصفيات بتحقيق فوز كبير على بروناي (9-0)، فيما اجتاز العُماني، نظيره السوري (2-0 ).
وفي وقت سابق اليوم اكتسح المنتخب السوري منتخب بروناي بـ 11/0.
واقترب المنتخب الأردني من التأهل عن المجموعة ، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، خلال الفترة من 15 أبريل/نيسان، وحتى 3 مايو/أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبًا.

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