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إنتر ميامي يواصل انتصاراته رغم أول غياب لميسي

9/10/2023 7:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل إنتر ميامي انتصاراته في غياب ليونيل ميسي، وتفوق 3-2 على سبورتنغ كانساس سيتي بفضل ثنائية ليوناردو كامبانا، في دوري المحترفين الأميركي.
وغاب النجم الأرجنتيني و7 لاعبين آخرين عن صفوف ميامي لانشغالهم بالمباريات الدولية، ورغم ذلك حافظ الفريق على سلسلة خالية من الهزيمة في 12 مباراة على التوالي بجميع المسابقات.
والغياب هو الأول لميسي منذ انتقاله إلى الدوري الأميركي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.
وتأخر إنتر ميامي بهدف مبكر لدانييل سالوي في الدقيقة التاسعة، لكن صاحب الضيافة تعافى بهدفين متتاليين من كامبانا.
وأضاف فاكوندو فارياس الهدف الثالث بعد مرور ساعة، وقلص آلان بوليدو الفارق لكانساس سيتي في الدقيقة 78، لكن فريق المدرب تاتا مارتينو صمد ليخرج منتصرا.
ويبقى إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي برصيد 28 نقطة من 26 مباراة، بفارق 6 نقاط عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.
وكان ميسي مشغولا بمباراة لمنتخب الأرجنتين، إذ سجل هدفا من ركلة حرة ليقود بطلة العالم للفوز 1-صفر على الإكوادور في مستهل تصفيات كأس العالم 2026، وسيزور بوليفيا الثلاثاء لمباراة أخرى.

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