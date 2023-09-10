بريطانيا تتعهد بملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر العالمي

بريطانيا تتعهد بملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر العالمي
التاريخ
9/10/2023 7:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، بأن تُقدم بريطانيا ملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ.
وأشار بيان حكومي بريطاني إلى أن هذا التعهد سيكون أكبر التزام تمويلي منفرد تقدمه بريطانيا حتى الآن لمساعدة العالم في التعامل مع تغير المناخ.
وجاء إنشاء صندوق المناخ الأخضر - وهو أكبر صندوق من نوعه في العالم - في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاجها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها الخاصة بالحد من انبعاثات الكربون وتطوير مصادر طاقة أنظف والتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
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