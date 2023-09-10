Sunday, 10 September 2023 04:11 GMT

بريطانيا تتعهد بملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر العالمي

9/10/2023 7:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، بأن تُقدم بريطانيا ملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ.
وأشار بيان حكومي بريطاني إلى أن هذا التعهد سيكون أكبر التزام تمويلي منفرد تقدمه بريطانيا حتى الآن لمساعدة العالم في التعامل مع تغير المناخ.
وجاء إنشاء صندوق المناخ الأخضر - وهو أكبر صندوق من نوعه في العالم - في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاجها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها الخاصة بالحد من انبعاثات الكربون وتطوير مصادر طاقة أنظف والتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

MENAFN10092023000208011052ID1107040210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث