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تشيلسي يتلقى ضربة موجعة جديدة

9/10/2023 7:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن تشيلسي تلقى ضربة موجعة جديدة بعدما أصبح مهدداً بخسارة إحدى أبرز صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية.
قالت الصحيفة إنه هناك مخاوف في النادي اللندني من أن تكون إصابة الوافد الجديد روميو لافيا أسوأ من المتوقع.
وذكرت: "الدولي البلجيكي تعرض لإصابة قوية في الكاحل الخميس الماضي خلال التدريبات بينما أثبتت الفحوصات أنه هناك احتمالية أن يغيب لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات".


وأوضحت: "اللاعب الذي انضم إلى تشيلسي مقابل 58 مليون جنيه إسترليني لم يشارك في أي مباراة وقد يستمر في مشاهدة الفريق من المدرجات لأشهر عديدة".


وأشارت إلى أن "البلوز" يواجه كابوس حقيقي بسبب معاناته من الإصابات في الأسابيع الأولى من الموسم، إذ يظل ريس جيمس بعيداً عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ، في حين أن كارني تشوكويميكا وويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو جميعهم غائبون على المدى الطويل، كما تضم قائمة المصابين بينوا بادياشيل وتريفوه تشالوبا.

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