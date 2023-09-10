تشيلسي يتلقى ضربة موجعة جديدة



وأوضحت: "اللاعب الذي انضم إلى تشيلسي مقابل 58 مليون جنيه إسترليني لم يشارك في أي مباراة وقد يستمر في مشاهدة الفريق من المدرجات لأشهر عديدة".



وأشارت إلى أن "البلوز" يواجه كابوس حقيقي بسبب معاناته من الإصابات في الأسابيع الأولى من الموسم، إذ يظل ريس جيمس بعيداً عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ، في حين أن كارني تشوكويميكا وويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو جميعهم غائبون على المدى الطويل، كما تضم قائمة المصابين بينوا بادياشيل وتريفوه تشالوبا.

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