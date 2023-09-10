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العراق: متوسط إنتاج النفط يبلغ 4.23 مليون برميل يومياً

9/10/2023 7:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، إن متوسط الإنتاج النفطي للعراق يبلغ 4 مليون و 230 ألف برميل يومياً، فيما يبلغ متوسط التصدير النفطي 3.35 مليون برميل يومياً.
وبين عبد الغني، أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق مع تركيا بشأن استئناف الصادرات النفطية من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

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