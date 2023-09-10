العراق: متوسط إنتاج النفط يبلغ 4.23 مليون برميل يومياً

العراق: متوسط إنتاج النفط يبلغ 4.23 مليون برميل يومياً
التاريخ
9/10/2023 7:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، إن متوسط الإنتاج النفطي للعراق يبلغ 4 مليون و 230 ألف برميل يومياً، فيما يبلغ متوسط التصدير النفطي 3.35 مليون برميل يومياً.
وبين عبد الغني، أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق مع تركيا بشأن استئناف الصادرات النفطية من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
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