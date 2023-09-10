Sunday, 10 September 2023 04:10 GMT

مشاجرة بالادوات الحادة في عمان

9/10/2023 7:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اصيب شخص اليوم الاحد في منطقة الرأس خلال مشاجرة استخدمت فيها ادوات حادة بمنطقة الهاشمي الشمالي في العاصمة عمان وفق مصدر امني .
وقال المصدر أن المشاجرة وقعت بين شخصين إثر خلافات شخصية ، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى ووصفت حالته العامة بالمتوسطة.

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