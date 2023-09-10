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ضباط ارتباط وتفتيش على المخالفات لمكافحة التدخين بالاردن

9/10/2023 7:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت وزارة الصحة بتنفيذ ورشات تدريبية لبناء قدرات ضباط ارتباط مكافحة التدخين بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "امفنت"، وذلك بالتزامن مع تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة التبغ، والتي تعمل الوزارة على إنجازها استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو لاتخاذ كافة التدابير الهادفة لمكافحة التدخين وإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.
ونفذت الوزارة أولى سلسلة هذه الورشات بمشاركة نحو 50 ضابط ارتباط لمكافحة التدخين يعملون في مديريات الصحة بمحافظتي العاصمة والزرقاء.
وتم خلال الورشة توضيح الإجراءات المطلوبة من هؤلاء الضباط والمتعلقة بشكل مباشر بإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته، وتحديداً فيما يتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة.
كما تم اطلاعهم على إجراءات التفتيش على المخالفات التي تتعلق بالتدخين في الأماكن العامة، والتي سيقومون بتطبيقها بعد إعطائهم صفة الضابطة العدلية، إضافة إلى تعريفهم بإجراءات التفتيش على الأماكن التي تستقبل من هم دون سن الثامنة عشر، بهدف الحفاظ على صحة اليافعين من أضرار التدخين ومنتجات التبغ على اختلاف أنواعها.

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