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مواجهات مع الاحتلال في الخليل

9/10/2023 7:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي.


وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان على مدخل المخيم، وأغلق الاحتلال المدخل ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من بوابة المدخل الرئيسي.

وفا


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