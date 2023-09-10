مواجهات مع الاحتلال في الخليل

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان على مدخل المخيم، وأغلق الاحتلال المدخل ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من بوابة المدخل الرئيسي.

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