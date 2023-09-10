مواجهات مع الاحتلال في الخليل
التاريخ
9/10/2023 7:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان على مدخل المخيم، وأغلق الاحتلال المدخل ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من بوابة المدخل الرئيسي.
وفا
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