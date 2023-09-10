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في ظل ترقب أسواق العالم.. توقعات بأن يرجئ الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة للشهر الحالي

9/10/2023 7:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في ظل ترقب وانتظار من أسواق العالم، بينت تقارير اقتصادية احتمالات أن يُرجئ المجلس الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للشهر الحالي، وذلك بفعل البيانات الأخيرة التي أظهرت تباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم.


وأشارت التقارير، التي رصدها " الوكيل الإخباري" على مدار الأسبوع الماضي، أن توقعات الإبقاء على تثبيت سعر فائدة بنطاق 5.25% و5.50% خلال الاجتماع الذي سيعقد في 20 ايلول الحالي، يأتي بعد أن كشفت بيانات أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد بلغ 187 ألف وظيفة بأكثر من توقعات ‏المحللين، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بأعلى من المتوقع ليسجل 3.8% وهو أعلى مستوى منذ شباط 2022، إضافة إلى تباطئ معدل الزيادة في الأجور خلال آب الماضي .


ويسعى الفيدرالي، وفقاً لتصريحات رئيسه جيروم باول، إلى خفض التضخم عند 2%.


وتتأثر أسواق العالم بقرارات الفيدرالي الأمريكي خاصة اقتصاديات الدول التي تربط عملتها بالدولار.


ومن المُتوقع أن يصدر البنك الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن الفائدة في 20 أيلول الجاري.

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