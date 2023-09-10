

وأضاف جيمس الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، أن "بايدن يجعل أمريكا أضعف على المسرح العالمي في كل مرة يسافر فيها إلى الخارج".



ووفقا له، طار الرئيس الأمريكي "مع حاشيته" إلى قمة مجموعة العشرين على متن طائرات لإلقاء محاضرة على الهند والجنوب العالمي حول تغير المناخ.

ويرى جيمس أن "روسيا والصين تعملان على تحويل الجنوب العالمي ضدنا"، ويتم طرد البزنس الأمريكي من هناك.



وتابع عضو الكونغرس القول، أن الدول الغربية، التي تحاول كسب تأييد الجنوب العالمي، تواصل ممارسة سياسة خارجية تصر فيها على إلقاء المواعظ على الآخرين.



في وقت سابق، أفادت شيربا (مبعوثة) روسيا إلى مجموعة العشرين سفيتلانا لوكاش، بأن دول مجموعة العشرين تمكنت من تحقيق نتائج مهمة في قمة دلهي، حيث عكست كل قضية مصالح الاقتصادات النامية في الجنوب العالمي.

RT