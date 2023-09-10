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معهد الجيوفيزياء المغربي: قوة الزلزال المُدمر كانت مفاجئة

9/10/2023 7:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب ناصر جبور، أن الزلزال المُدمر، كان الأشد قوة منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن أقوى الهزات الارتدادية وصلت إلى 5.9 على مقياس ريختر.
وأضاف جبور، أن وقوع الزلزال لم يكن مفاجئاً من حيث البؤرة، لافتاً إلى أن قوة الزلزال كانت مفاجئة مقارنة مع زلازل تاريخية أخرى.


وقال، إن قوة الزلزال بلغ درجة لم تكن في الحسبان حتى لمن درس الجيولوجيا وعلم الزلازل، مشيراً إلى أن قوته يمكن تفسيرها إلى أنه جاء متأخراً لسنوات بالنسبة للدورة الزلزالية القديمة.


وفيما يتعلق بالهزات الارتدادية، أوضح أنه بعد الزلزال الرئيسي كانت الهزات الارتدادية متسلسلة ومستمرة بشكل كبير، وقوتها كانت عالية.
وبيّن أن هناك استمرارية للهزات الارتدادية لكنها متباعدة في الزمن، ولكن لا يمكن الشعور بها بنسبة 100%. ( العربية )

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