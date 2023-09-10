(MENAFN
- Teneo) الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 سبتمبر 2023م: أعلنت شركة لومي للتأجير ("لومي" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول".
تم تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ 66 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن إجمالي حجم الطرح يبلغ 1.089 مليار ريال سعودي، وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند إدراجها 3.63 مليار ريال سعودي. وقد تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي في السابق بين 62 ريال سعودي و66 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن سعر الطرح النهائي تم تحديده عند الحد الأعلى للنطاق السعري. وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر 102.9 مليار ريال سعودي تقريباً وانتهت بتغطية بلغت 94.5 مرة.
ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023م (يوم واحد)، وسيتم اكتتاب الأفراد وفقاً لسعر الطرح النهائي.
وقال السيد أظفر شكيل، الرئيس التنفيذي لشركة لومي: "يسرنا أن ندعو المساهمين الجدد للمشاركة في رحلة لومي المستقبلية. يعكس الطلب الكبير للغاية على الاكتتاب العام الأولي، والذي تجاوز القيمة المستهدفة 94.5 مرة، مكانتنا الرائدة في قطاع التنقل البري في سوق المملكة والذي يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً، ما يجعلها فترة مثالية لدعوة المستثمرين للمشاركة معنا في مسيرة تطور الشركة ".
في 29 مارس 2023م، وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة لطرح 16,500,000 سهم ("أسهم الطرح")، والتي تمثل 30٪ من رأس مالها من خلال طرح عام أولي. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر).
نظرة عامة عن الشركة
• تعد لومي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة حيث تقدم خدمات التأجير الطويل الأجل للعملاء في قطاع الشركات والقطاع الحكومي، وتقدم خدمات التأجير القصير الأجل من خلال القنوات الرقمية وشبكة تتكون من 35 فرعاً في مطارات ومدن المملكة، إضافةً إلى بيع السيارات المستعملة.
• قامت مجموعة سيرا القابضة بتأسيس شركة لومي للتأجير في عام 2006م كشركة ذات مسؤولية محدودة، لتقديم خدمات تأجير السيارات بين مجموعة من شركات السفر. وفي عام 2016م، تم إعادة تشكيل الخطط الاستراتيجية لأعمال تأجير السيارات القصير الأجل وتكوين فريق إداري متخصص لغرض تنفيذ تلك الخطط، وذلك استجابةً لبرنامج التحول الذي أطلقته مجموعة سيرا القابضة بهدف اتباع نهج جديد يرتكز على تعزيز قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل.
• تتألف الأنشطة الأساسية للشركة من ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
o خدمات التأجير الطويل الأجل: التأجير طويل الأجل للمركبات التجارية وغير التجارية للشركات ومؤسسات القطاع الحكومي. وتشمل خدمات التأجير شراء الأسطول والصيانة والتأمين واستبدال السيارات والمساندة على الطريق.
o خدمات التأجير القصير الأجل: تأجير السيارات القصير الأجل والخدمات الأخرى ذات الصلة لعملائها من الأفراد والشركات من خلال 35 فرعاً في المطارات والمدن في كل أنحاء المملكة، وكذلك من خلال القنوات الرقمية بما في ذلك تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني ومركز الاتصال والواتس آب. تشمل خدمات التأجير القصير الأجل تأجير السيارات والدراجات النارية وخدمات تأجير السيارات بسائقين وبعض الخدمات الإضافية (التسليم المرن والتأمين الإضافي وتصاريح عبور الحدود ومقاعد الأطفال الاختيارية).
o مبيعات السيارات المستعملة: تبيع الشركة السيارات المستعملة كجزء من أسطول التأجير الخاص بها من خلال العطاءات أو صالات عرض السيارات في الرياض وجدة (ستفتتح لومي صالة عرض إضافية في الدمام). ولا تبيع لومي أي سيارات مستعملة تابعة للغير.
تفاصيل الطرح
قد قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لها (ويشار إليها فيما بعد بـ "المستشار المالي") وكمدير للاكتتاب ("مدير الاكتتاب") وكمتعهد لتغطية الطرح ("متعهد التغطية"). كما عينت لومي شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات ("مديري سجل اكتتاب المؤسسات").
ستتكون عملية الطرح، التي تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وموافقة السوق المالية السعودية "تداول" عليها، مما يلي:
● تتكون عملية الطرح من 16,500,000 سهم سيتم بيعها من قبل مجموعة سيرا القابضة، والتي تمثل 30٪ من رأس مال الشركة، وسيقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:
o الشريحة (أ): الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 2-94-2016 بتاريخ 15/10/1437هـ (الموافق 20/07/2016م) المعدّلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-301-2022 بتاريخ 02/03/1444هـ (الموافق 28/09/2022م) (يشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" ويشار لكل منها بـ "الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة ستة عشر مليونًا وخمسمائة ألف (16,500,000) سهم طرح تمثل ما نسبته (100%) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد (المعرف في الشريحة (ب) أدناه) باستخدام آلية التخصيص الاختيارية من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. وعليه، قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة في حال وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسين ألف (14,850,000) سهم عادي لتمثل ما نسبته تسعين في المائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح.
o الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القُصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الأفراد" ومنفردين بـ "المستثمر الفرد"). ويعد لاغياً اكتتاب مَن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسيُخصص للمستثمرين الأفراد بحد أقصى مليون وستمائة وخمسين ألف (1,650,000) سهم عادي، والتي تمثل نسبة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
• سيتم إدراج أسهم لومي في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة والسوق المالية السعودية "تداول".
• سيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر).
الجدول الزمني للاكتتاب العام الأولي
الأحداث الرئيسية التاريخ
إعلان سعر الطرح النهائي 8 سبتمبر 2023م
بدء فترة اكتتاب الأفراد 12 سبتمبر 2023م
انتهاء فترة اكتتاب الأفراد 12 سبتمبر 2023م
بدء تداول الأسهم في السوق من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد الانتهاء من جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة.
سيتم الإعلان عن تاريخ بدء تداول الأسهم على موقع السوق المالية السعودية "تداول" (
يمكن الحصول على نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح من الموقع الإلكتروني للهيئة ( والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المخصص للطرح (
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معلومات التواصل
شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(استفسارات المستثمرين)
lumi.IPO@fransicapital.com.sa
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
تينيو
(للاستفسارات الإعلامية)
شادي عبدالحميد
Shady.hamid@teneo,com
باسم الشاوي
Bassem.El-Shawy@teneo.com
المستشار الإعلامي
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قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.
لا يمثل هذا الإعلان عرضا لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع أسهم الطرح المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة.
ويتم نشر هذا الإعلان وفقا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما يلي بـ "قواعد الطرح") الصادرة عن الهيئة، علما بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح. يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان فقط على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يمكن أن يعد هذا الإعلان عرض أو دعوة، أو أساس لاتخاذ قرار الاكتتاب في الطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيا كان في أي دولة. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعدة باللغة العربية والمعتمدة من الهيئة التي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني ( والهيئة عبر موقعها (، والسوق المالية السعودية عبر موقعها ( وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (
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وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركاته التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
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