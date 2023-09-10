(MENAFN
- FGS Global) الرياض، 10 سبتمبر 2023: أعلنت شركة أديس القابضة (ويشار إليها بـ"أديس" أو "المجموعة" أو "الشركة")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي (ويشار إليه بـ"الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.
وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 12.50 و13.50 ريال سعودي للسهم ("النطاق السعري"). كما تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات اليوم، 10 سبتمبر 2023م، وتنتهي في 14 سبتمبر 2023م.
وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل "أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة ("صندوق الاستثمارات العامة") وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ ("المساهمون البائعون")، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال. وسوف يتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.
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