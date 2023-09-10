(MENAFN
- DFWAC) الإمارات العربية المتحدة – دبي 8 سبتمبر 2023:
تحت شعار كلّنا معكم لحمايتكم من "الاتجار بالبشر"، نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين محاضرة افتراضية توعوية، استهدفت الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، قدمتها الأخصائية النفسية أنيتا سونيل، واستعرضت من خلالها سبل رفع الوعي لدى الفئات المستهدفة، كما تطرقت إلى سبل الحماية والوقاية من التعرض للوقوع فريسة للاتجار بالبشر.
وتسعى المؤسسة من خلال المحاضرة إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى الفئات الأكثر عرضة، للإتجار بالبشر، وبناء معرفة تامّة بطرق الوقاية من الاتجار بالبشر، والتعريف بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من التدابير المتبعة لمكافحة الاتجار بالبشر، ومساعدة الجهات المختصة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، حيث استهدفت العمالة المنزلية، وقطاع الضيافة في الفنادق، والمطاعم ومراكز التجميل وغيرها.
وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري أهمية هذه المحاضرة وضرورة توحيد الجهود والتكاتف للقضاء عليها، مشيرة إلى أن الإنسان هو أغلى ما تمتلكه البشرية جمعاء، مما يستدعي حفظ حقوقه وصون كرامته بكل السبل الممكنة، وأن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تتجلى في حماية النساء والأطفال من خطر الاتجار بالبشر، الذي يعدّ من أخطر الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتعرضه للظلم والاستغلال، مشددة على أن تعاون مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، يأتي في إطار جهودنا المشتركة للتوعية بخطر هذه الظاهرة.
وأضافت أن المحاضرة ركزت على الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، وسعت إلى نشر الوعي والمعرفة حول أخطار الاتجار بالبشر، وكيفية التعرف على علاماته والوقاية منه، موضحة أن التوعية هي السبيل الأول نحو الحد من انتشار هذه الجريمة، لأن العلم والتثقيف هما السلاح الأقوى لمواجهة هذا التحدي.
هذا و استعرضت أنيتا سونيل عدداً من النقاط المهمة حول كيفية رفع الوعي بين الفئات المستهدفة، وذلك من خلال توضيح طرق وآليات التعرف على علامات ومؤشرات الاتجار بالبشر، كما تطرقت إلى أهمية التعليم والتثقيف في هذا السياق، حيث يمكن أن يلعب الوعي بالمخاطر دوراً كبيراً في تجنب الوقوع بهذه الجريمة.
وتناولت المحاضرة أيضاً سبل الحماية والوقاية من التعرض للوقوع ضحية للاتجار بالبشر، حيث قدمت نصائح وإرشادات تساعد الأفراد على حماية أنفسهم ومنع الانخراط في مثل هذه الأنشطة الإجرامية، كما تم استعراض الدور الذي يمكن أن يلعبه الأهل والمجتمع في دعم الفئات العرضة ومساعدتهم على تفادي هذا الخطر.
وشددت المحاضرة على أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الفئات الضعيفة، وشجعت على نشر المعرفة والوعي حول هذا الموضوع الحساس، من أجل بناء مجتمع يسوده الأمان والحماية، من خلال التعامل بحذر مع الشركات التي تعمل عبرالإنترنت والتي يستخدم موظفوها هواتفهم المحمولة فقط.
كما دعت إلى تجنب عروض العمل المغرية التي توفر الوثائق الرسمية اللازمة والتأشيرات وتذاكر السفر والسكن المجاني ولا تتطلب أي مؤهلات علمية أو خبرات، كما نوهت إلى ضرورة طلب تأشيرة الدخول المخصصة للعمل ومقارنتها بإذن العمل الذي يتسلمه الشخص الراغب بالعمل، مع تجنب استخدام وثائق سفر مزورة للعبور أو الدخول إلى الدولة مهما كانت.
كما طالبت الأشخاص المقبلين على العمل بالاحتفاظ دوماً بجوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية والاحتفاظ بنسخ منها حتى لا يتم استغلالها للضغط عليهم، فضلاً عن ضرورة معرفة عنوان السكن والمنطقة التي سيقيمون فيها، مع حفظ أرقام الهواتف الضرورية كهواتف الشرطة، وقنصلية بلادهم، والإسعاف، ومنظمات حقوق الإنسان، وإدارة الجنسية والإقامة، ووزارة العمل وغيرها من الجهات الرسمية.
بهذه المبادرة تكرس مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التزامها الدائم بتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان والحماية، وتقديم المعرفة الضرورية للحد من انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية الفئات المعرضة، في دول تعتبر من الدول الرائدة في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها من خلال تشريعاتها وتطبيقها الشامل للقانون.
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