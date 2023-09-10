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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) تُعلن العربيّة للسيارات، شركة السيارات الرئيسيّة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشماليّة، عن طرح حملة التخفيضات مجدّداً خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وتقدّم الشركة خلال هذه الحملة فرصة توفير تصل إلى 15 ألف درهم على طرازات محدّدة، لتُعزّز بذلك تجربة القيادة لدى عملائها.
وتتصدّر سيارة رينو كوليوس مشهد التخفيضات الحصريّة مع خصم كبير بقيمة تصل الى 15 ألف درهم، حرصاً من العربيّة للسيارات على سعادة ورضا عملائها، ومنحهم فرصة اقتناء السيارة الرياضيّة متعددة الإستخدامات، والتي تتميّز بتصميم ووظائف ترفع من مستوى الراحة والأداء، لتطوير تجربة القيادة بشكل كامل.
أمّا عشّاق سيارة رينو ميغان التي تجمع بين الأناقة والحداثة؛ فهم على موعد مع خصم توفيري يصل إلى 4,100 درهم. وتتميّز السيارة بأدائها المميز والراحة في آن واحد، لتشكّل بذلك خياراً مثالياً ينسجم مع توقعات العملاء من حيث الجودة والكفاءة.
تتوفّر هذه العروض الفريدة لفترة محدودة، وتدعو العربيّة للسيارات عملاءها لاغتنام هذه الفرصة في عطلة نهاية هذا الأسبوع من 7 ولغاية 10 سبتمبر، وزيارة أقرب متجر رينو في دبي أو الشارقة أو الإمارات الشماليّة للاستفادة من العروض الجذابة، والاستمتاع بتجربة قيادة متميّزة.
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