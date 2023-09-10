إنفينيتي QX55 تخطف الأنظار بمزيج من الفخامة والأناقة

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) تلفت QX55 أنظار الزائرين نحوها حال دخولهم صالة عرض إنفينيتي؛ إذ تمتاز هذه السيارة بتصميم مثير للإعجاب، يعكس تماماً مكانتها المتقدمة، باعتبارها طرازاً رائداً يأتي في صدارة اهتمام العملاء الباحثين عن الفخامة والأداء.
يمنح التصميم الخارجي الفريد لإنفينيتي QX55 الثقة للسائق، بفضل تفاصيلها الدقيقة التي تبرز فيها الخطوط الواضحة على جوانبها، لتجسد الأناقة والجمال في كلّ رحلة. وتُضفي مصابيحها الخلفية على شكل مفاتيح البيانو الرقميّة لمسة فنيّة تُعزّز مظهرها الخارجي. ومن جهة أخرى، يظهر تصميم الكروس أوفر الكوبيه بوضوح، ليلفت الأنظار، ويترك انطباعاً دائماً حول فخامتها حال مشاهدتها.
وتأتي إنفينيتي QX55 مزودة بتقنيات متقدمة ومتعددة الاستخدامات، حيث تتميز بنظام ترفيه بشاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصات، وشاشة إضافية بقياس 7 بوصات. وتشمل قائمة المزايا الأخرى خاصية الربط بتقنية واي فاي، وتزويدها بنظام Bose الصوتي المذهل والمتصل بسماعات موزعة على مختلف أرجائها، والتحكم ثنائي المنطقة بتدفق الهواء، وفتح الأبواب تلقائياً عند الاقتراب من السيارة. يضاف إلى ذلك كله السقف البانورامي والعديد من المزايا والوظائف الفريدة، مثل وجود مساحة تخزين شاملة وقابلة للتكيف تناسب أساليب الحياة المتنوعة. وتلتزم QX55 أيضاً بالسلامة، حيث تتضمن تقنيات خاصة بأنظمة المساعدة للسائق، ما يضمن تجربة قيادة مريحة وآمنة للجميع.
وندعوك لاختبار جوهر الأداء والفخامة من خلال استكشاف إنفينيتي QX55 في أي من مراكز إنفينيتي التابعة للعربية للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.
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