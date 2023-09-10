(MENAFN
- BCW Global) الدوحة، قطر - 10 سبتمبر 2023: استضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الحفل الختامي لأسبوع فعاليات برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل 2023" في الدوحة، حيث أقامت حفل تكريم الفائزين يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ تحت رعاية هيئة تنظيم الاتصالات.
ويهدف هذا الحدث الإقليمي إلى تنمية المواهب المحلية، وتبادل المعرفة، وزيادة مستوى الوعي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء مجتمع رقمي مزدهر للمواهب الشابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد شارك في المرحلة الأولى من البرنامج 175 طالبًا من نخبة الجامعات في 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من بينهم 16 طالبًا موهوبًا من قطر، ينتمون إلى جامعات مرموقة كجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وكلية المجتمع في قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وشملت قائمة الدول المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وكازاخستان، وباكستان، وعمان، وأوزبكستان، والأردن، ولبنان، والعراق، وأذربيجان، ومنغوليا، وقيرغيزستان.
وفي إطار البرنامج؛ أقيمت في قطر المرحلة الأولى من مسابقة Tech4Good الإقليمية؛ التي تهدف إلى تعزيز نهج الابتكار لدى الشباب، وتحفيز مشاركتهم في إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم، وعرض الطلاب المشاركون في المسابقة مشاريعهم أمام لجنة التحكيم، حيث تم اختيار أفضل سبعة فرق مكونة من 40 طالبًا؛ للانتقال إلى المرحلة الثانية من المسابقة التي ستستضيفها دبي خلال الفترة 10-16 سبتمبر 2023. وتمثل هذه الفرق قطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وأوزباكستان ومنغوليا وكازاخستان وأذربيجان.
وتم تكريم أستاذين مرافقين، عمار خالد محمد السيابي من عُمان وزمرد أحمد الحمداني من العراق، خلال البرنامج. إذ تم اختيار عمار لمهاراته القيادية المميزة، وإيمانه الراسخ بالرؤية، وقدرات التواصل الفعّالة، وطاقته الإيجابية. في الوقت نفسه، تم تكريم زمرد بسبب قدرته على التكيف، وأسلوبه القيادي الهادئ والمؤثر، وتعامله الماهر في المواقف المعقدة، وتأثيره الإيجابي على ديناميكيات الفريق.
وبهذه المناسبة قال أليكس تشانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز: "نشكر حسن ضيافة قطر على تنظيم المرحلة الأولى من برنامج "بذور من أجل المستقبل" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومسابقة Tech4Good، ونود أن نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا لراعي الحدث "هيئة تنظيم الاتصالات"، وكذلك جميع شركائنا الداعمين في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، وقطر للسياحة، ومؤسسة قطر، وفودافون، وأسباير زون، وجميع الذين ساهموا في نجاح هذا الحدث، ونأمل أن يكون البرنامج قد حقق مستوى جديدًا في مجال الارتقاء برعاية المواهب التقنية، وإعدادها لسوق العمل؛ لتكون قوة دفع فاعلة لعجلة الابتكار الرقمي، وبناء مستقبل رقمي مستدام في دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".
من جانبه قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: "بات تطوير التعليم الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتّصال والمهارات الرقميّة في القطاع التربويّ جزءًا لا يتجزأ من التخطيط الإستراتيجيّ في قطر، وفي زمن التحوّل الرقميّ أصبح هدفنا الأبرز تنمية المواهب الشابة، وتعزيزها بالمهارات والمعرفة المطلوبة لتحقيق الريادة المهنيّة، وإنّ برنامج بذور من أجل المستقبل الذي تقدّمه هواوي يشكّل منصّة مهمّة لكلّ العاملين المستقبليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتّصال، ويسهم في تبادل المعرفة والخبرات ما بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وإننا نلتزم برعاية المواهب الشابة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير الحياة المهنية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر والمنطقة، ويشكل برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل" واحداً من أفضل منصات التدريب لجميع مختصي تقنية المعلومات والاتصالات التي تسهم في صياغة مستقبلهم ومستقبل بلدانهم".
وبهذه المناسبة قال المهندس حسين صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: "سعدنا بالتواجد في الحفل الختامي لبرنامج "بذور من أجل المستقبل"، واكتمال المرحلة الأولى منه باستضافة مواهب استثنائية من 15 دولة تمثل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الجهات الداعمة لهذا البرنامج، ولشركة هواوي كذلك على جهودها المستمرة في تنمية مواهب الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الابتكار".
شارك الطلاب في جلسات وورش عمل تدريبية مكثفة في قطر على مدار ثمانية أيام حول أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، ومفاهيم الريادة العلمية والتكنولوجية؛ فضلاً عن حوارات مع ممثلين رفيعي المستوى من منظمات عالمية وأكاديميين، تتناول موضوعات عالمية ومجموعات مسابقة Tech4Good وغيرها، وأُتيحت للمشاركين فرصة فهم تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بشكل أعمق، وتعزيز مهاراتهم لتحقيق النمو المستقبلي والارتقاء بمزاياهم التنافسية في سوق العمل؛ من خلال التعلم والتبادل المشترك، كما أُتيحت للطلاب أيضاً فرصة زيارة قاعة العرض في مقر هواوي الرئيس بقطر، والمركز الوطني لرصد الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات ومدى لاب، والمدينة التعليمية، وإستاد لوسيل؛ فضلاً عن القيام بجولة في الدوحة.
وبعد المرحلة الثانية من مسابقة Tech4Good الإقليمية التي تستضيفها دبي؛ سيتأهل الفائزون إلى المنافسة في المسابقة العالمية النهائية في الصين ضد فِرق أخرى من جميع أنحاء العالم، وسيستكشف الطلاب معًا الإمكانات الهائلة لتقنية المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية المستدامة، وستتم دعوة الفائزين في المسابقة العالمية إلى برنامج "Tech4Good Startup Sprint" في الصين، حيث سيزورون شنجن وبكين ومدنًا أخرى؛ لاختبار بيئات ريادة الأعمال على أرض الواقع، والتنافس على تمويل لدعم الشركات الناشئة بقيمة 100,000 دولار.
يندرج برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل" في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويهدف إلى تنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات حول العالم، وفي ضوء التركيز المتنامي على الابتكار والتقدم التكنولوجي؛ تزود هذه المسابقة العقول الشابة بمنصة مميزة لتبادل الأفكار والتواصل مع أقرانهم حول العالم، واكتساب رؤى قيّمة حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرسم مستقبلهم وحفز مشاركتهم في المجتمع الرقمي.
وشارك في البرنامج منذ إطلاقه عام 2008م ما يزيد على 15,000 طالب من 139 دولة حول العالم؛ بدعم من أكثر من 450 من كبار المسؤولين وقادة الدول.
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