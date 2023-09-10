(MENAFN
- Your Mind Media ) 8سبتمبر 2023
استطاع سوق العملات المشفرة تحقيق بعض المكاسب مع اقتراب نهاية هذا الأسبوع وذلك بقيادة البيتكوين التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوع مع بلوغها لمستوى 26276 دولاراً مع إغلاق يوم أمس وكذلك الايثريوم التي سجلت أعلى إغلاق هذا الأسبوع وذلك عند مستوى 1647 دولاراً.
تأتي هذه الارتفاعات للعملات المشفرة الأمس مع المزيد من العلامات الإيجابية وهذه المرة من المستثمرين المؤسسين. حيث تحديث مؤسسة Ark Invest، والتي تُديرها Cathie Woodأحد أهم الداعمين لتكنولوجيا العملات المشفرة، عن المعنويات الآخذة في الارتفاع بشأن تحويل Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)إلى صندوق متداول للبيتكوين الفورية وذلك بعد الأمر القضائي الذي واجهته هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والذي يقضي بإعادة النظر برفضها لطلب Grayscaleبتحويل GBTCإلى صندوق متداول.
إذ استشهد تقرير Ark Investالأمس بتقلص الخصم من صافي قيمة الأصول في GBTC، والذي يُمثل الفرق بين القيمة السوقية لحيازات الصندوق والقيمة السوقية للصندوق نفسه، إلى أدنى المستويات منذ حوالي العام وذلك مع الوصول الخصم إلى 18% بعد أن وصل إلى 24% خلال أغسطس الفائت. يُذكر أن هذا الخصم قد وصل إلى أكثر من 40% في ذروة ارتفاعات العام 2023.
فيما تعتقد Ark Investأن هذا التراجع في الخصم يعكس معنويات السوق المتفائلة حول إمكانية تحويل GBTCفعلاً إلى صندوق متداول.
فيما قد يبدو هذا فعلاً ما تعتقده الأسواق كما أعتقد. فعلى نطاق أوسع، ما زلنا نرى المزيد من العودة القوية لعدد المراكز المفتوحة لمشتقات البيتكوين والتي وصلت إلى أعلى المستويات في أسبوع، وذلك مع بلوغها لأكثر من 7.52 مليون مركز اليوم حتى تاريخ الكتابة عند حوالي الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت غرينيتش، وذلك وفقاً للبيانات المقدمة من CryptoQuant.
الأمس أيضاً، فقد شهدنا المزيد من التطورات على الجانب التنظيمي في سوق المالية اللامركزية (DeFi). حيث قامت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بتغريم عدد من الشركات العاملة في سوق DeFiبغرامات تراوحت ما بين 100 إلى 250 ألف دولاراً أمريكياً وذلك بناءً على عدد من التهم المختلفة والتي تمحورت حول طرح أدوات مالية ذات رافعة مالية بشكل غير مرخص وكذلك عدم الامتثال إلى اللوائح المتعلقة بالتعرف على العميل (KYC) ومكافحة غسيل الأموال إلى جانب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمنعم المقيمين في الولايات المتحدة من الحصول على الخدمات غير المصرح بها.
فيما أشار مدير انفاذ القانون في الهيئة إلى أنه لا يجب على الشركات العاملة في سوق DeFiالظن بأن الأدوات المالية غير المصرح بها قد تصبح قانونية بمجرد تقديمها عبر تكنولوجيا العقود الذكية، وأضاف أنه على الرغم من التطور والتعقيد في هذه التكنولوجيا إلى أن الهيئة آخذة في مواكبة هذا التطور بما يُمكنها من ملاحقة مزودي الأدوات المالية غير المصرح بها.
أعتقد أن هذه التطورات القانونية المتسارعة، والتي باتت تتوسع لتشمل العديد من النواحي المتعلقة بالعملات المشفرة والتكنولوجيا المرتبطة بها، ستستمر في رسم معالم البيئة التنظيمية والتشريعية لهذا السوق، وذلك على الرغم من أنها قد تحبط معنويات المتعاملين مؤقتاً. إلا أن المزيد من تحركات سلطات انفاذ القانون قد يساهم في تقليل حالة عدم اليقين وفقدان الثقة مستقبلاً في هذا السوق وذلك مع وضوح ما هو قانوني وغير قانوني.
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