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39.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

9/10/2023 6:13:54 AM
(MENAFN- Amman Net)
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  • تبقى الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 39.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا 09/09/2023 - 16:14 عمان ن

    بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 39.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.60 دينارا لجهة البيع.

    وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.30 و 34.90 دينارا على التوالي.

    وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 275 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 314 دينارا.

    ولفت علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية يسيران بشكل "متوسط".

    وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 1920 دولارا للأونصة الواحدة، مؤكدا أن الذهب بوضع مستقر بانتظار بيانات أميركية اقتصادية ستصدر في النصف الثاني من الشهر الحالي.

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