39.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا
التاريخ
9/10/2023 6:13:54 AM
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بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 39.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.60 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.30 و 34.90 دينارا على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 275 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 314 دينارا.
ولفت علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية يسيران بشكل "متوسط".
وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 1920 دولارا للأونصة الواحدة، مؤكدا أن الذهب بوضع مستقر بانتظار بيانات أميركية اقتصادية ستصدر في النصف الثاني من الشهر الحالي.أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
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