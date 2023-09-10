إصلاح عطل فني أصاب خط مياه رئيسي في العقبة

إصلاح عطل فني أصاب خط مياه رئيسي في العقبة
التاريخ
9/10/2023 6:13:54 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت شركة مياه العقبة السبت، إصلاح عطل فني أصاب خط مياه رئيسي في المدنية ما تسبب في "نقص ملموس" في كميات المياه الواصلة إلى المواطنين.
وقالت الشركة في إدراج لها عبر الفيسبوك السبت، إنه تم اصلاح العطل الذي الذي اصاب الخط الرئيسي الناقل صباح الجمعة في منطقة الديسة في زمن قياسي، وتم استئناف الضخ كالمعتاد، وذلك بجهود جبارة من الزملاء المهندسين والفنيين.
وأضافت، مرت الساعات الماضية دون ورود اي شكاوى انقطاع مياه على مناطق العقبة والقويرة، وستستمر خلال الساعات القادمة تعبئة خزانات العقبة الرئيسية وتغذية شبكة التزويد في مدينة العقبة، على ان يستقر الوضع ويعود الى طبيعته كما كان سابقا.
وحدث كسر في الخط الرئيسي الناقل من الديسة إلى العقبة حسبما ذكر الناطق باسم الشركة، إياد الخصاونة، ما أدى إلى نقص في كميات المياه التي تصل إلى المنازل بنسبة لا تقل عن 20-30% عن المعتاد و"ليس انقطاعا كاملا".
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