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إصلاح عطل فني أصاب خط مياه رئيسي في العقبة

9/10/2023 6:13:54 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت شركة مياه العقبة السبت، إصلاح عطل فني أصاب خط مياه رئيسي في المدنية ما تسبب في "نقص ملموس" في كميات المياه الواصلة إلى المواطنين.

وقالت الشركة في إدراج لها عبر الفيسبوك السبت، إنه تم اصلاح العطل الذي الذي اصاب الخط الرئيسي الناقل صباح الجمعة في منطقة الديسة في زمن قياسي، وتم استئناف الضخ كالمعتاد، وذلك بجهود جبارة من الزملاء المهندسين والفنيين.

وأضافت، مرت الساعات الماضية دون ورود اي شكاوى انقطاع مياه على مناطق العقبة والقويرة، وستستمر خلال الساعات القادمة تعبئة خزانات العقبة الرئيسية وتغذية شبكة التزويد في مدينة العقبة، على ان يستقر الوضع ويعود الى طبيعته كما كان سابقا.

وحدث كسر في الخط الرئيسي الناقل من الديسة إلى العقبة حسبما ذكر الناطق باسم الشركة، إياد الخصاونة، ما أدى إلى نقص في كميات المياه التي تصل إلى المنازل بنسبة لا تقل عن 20-30% عن المعتاد و"ليس انقطاعا كاملا".

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