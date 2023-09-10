وقد اتخذ بعض النقاد موقفا وسطيا بين الاثنين، وأكدوا أن الجمهور لن يُقبل بأي حال على فيلم رديء من حيث المستوى الفني، وبالتالي فإن الإقبال على الفيلم هو تأكيد واضح لتفوقه فنيا أيضا. وتميز عدد قليل من المخرجين في صناعة أفلام قادرة على احتلال قوائم أعلى الإيرادات، وبينهم الكندي جيمس كاميرون الذي يحتل الترتيب الأول والثالث والرابع من بين أعلى الأفلام من حيث الإيرادات في تاريخ صناعة السينما في العالم.

وطبقا للمواقع السينمائية المتخصصة مثل "آي إم دي بي" و"موجو" وغيرها؛ فإن حساب الإيرادات يتم طبقا لما أحرزته دور العرض التقليدية بعيدا عن أرباح البث التلفزيوني والفضائي، ويأتي ترتيب أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما العالمية كالتالي:

1- "أفاتار" (Avatar)

تبقى أهم مميزات المخرج جيمس كاميرون في طريقة عمله التي تعتمد على الكثير من البحث والإعداد للفيلم من حيث القصة والموضوع والظروف الاجتماعية والتاريخية المحيطة به، كما يميزه الإتقان الذي يصل إلى درجة المثالية في صناعة الخيال، وهو ما حدث في فيلم "أفاتار" الذي فاجأ العالم بموضوعه الذي استوحاه من مسقط رأسه في مقاطعة نوفاسكوتشيا في كندا، والظلم الذي تعرض له السكان الأصليون، ويربط كاميرون ذلك بالإمبراطورية الأميركية التي ترسل حملة عسكرية إلى كوكب بعيد يدعى "باندورا" للسيطرة على معدن ثمين يضمن وجود الطاقة بشكل دائم، لكن هذه الحملة تصطدم بإرادة بشر مختلفين من حيث الشكل والقيم، ويتعاطف معهم أحد الجنود ويقرر الانضمام إليهم في معركتهم ضد محاولات السطو الأميركي على كوكبهم.

ولم يكتف كاميرون بملامسة هموم شعوب العالم التي تشعر بالظلم، ولكنه استعان بالفلسفات القديمة في محاولته لبناء عالم كامل ينتمي إليه سكان الكوكب، واستعان بعلماء لغويات لصناعة لغة خاصة بهؤلاء السكان، وعلماء نبات وحيوان وطقس، لتصور شكل كائنات تعيش على كوكب يتنفس مادة أخرى تشبه الهواء.

وأصدر كاميرون ورفاقه مجموعة من الكتب حول تاريخ سكان كوكب "باندورا" ولغتهم وحضارتهم قبل إطلاق الفيلم في دور العرض خلال 2009، وحقق "أفاتار1" حتى الآن إجمالي إيرادات يصل إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار.

2- "المنتقمون: نهاية اللعبة" (Avengers: Endgame)

كان الكون في حالة خراب بعد الأحداث المدمرة التي حدثت في الجزء الأول "المنتقمون: حرب بلا نهاية" (Avengers: Infinity War). وقرر المخرجان الأخوان أنتوني وجو روسو تطوير الحرب، وزرع الأمل في شريحة كبيرة من الجمهور تشعر بالهزيمة، واليأس، وبالفعل يجمع المهزومون في الجزء السابق من الفيلم الحلفاء الذين بقوا على قيد الحياة في محاولة لتحقيق النصر واستعادة التوازن للكون مرة أخرى.

والمنتقمون -في الأصل- هم فريق من الأبطال الخارقين، الذين يظهرون في الكتب المصورة الأميركية التي نشرتها مجلات "مارفيل كوميكس"، والتي أنشأها الكاتب والمحرر الذي رحل العام الماضي "ستان لي"، ومعه الفنان المشارك جاك كيربي، ويعمل كل من الأبطال الخارقين بشكل مستقل ولكنهم يتجمعون أحيانا كفريق واحد للتعامل مع الأشرار الكبار.

وحقق الجزء الثاني من "المنتقمون" الصادر في 2019 في دور السينما العالمية أكثر من 2.7 مليار دولار.

3-"أفاتار: طريق الماء" (Avatar: The Way of Water)

يعود جيمس كاميرون إلى القائمة، ليحتل بفيلمه الصادر في عام 2022 "أفاتار: طريق الماء" (Avatar: The Way of Water) المركز الثالث بإيرادات تجاوزت 2.3 مليار دولار.

ولم يحظ الجزء الثاني من "أفاتار" بذلك الانبهار الذي صاحب الجزء الأول، وربما يعود ذلك إلى أن عالم الجزء الأول كان مفاجئا بكامله على مستوى الشكل والمضمون وطرق الصنع، بينما سار الجزء الثاني في المسار نفسه، حيث مدّ جيمس كاميرون الخطوط على استقامتها في القصة، حيث انضم الجندي الأميركي السابق "جاك سولي" إلى شعب "النافي"، أو سكان كوكب باندور، خاصة بعد أن تزوج وأنجب أولادا ينتمون إليهم، وبينما يعيش مع عائلته تعود الحملة العسكرية الأميركية لإنهاء ما بدأته سابقا رغم هزيمتها، ويصبح لزاما على جاك العمل مع باقي شعوب الكوكب لحماية عالمهم.

4- "تيتانيك"(Titanic)

مرة ثالثة مع جيمس كاميرون بفيلم تيتانيك، الذي سبق أفاتار بعقد من الزمان، لكنه مثّل -في حينه- مفاجأة إبداعية ودرامية، أعادت جيل نهاية الألفية إلى حالة رومانسية نادرة، كما لعب على التناقضات الطبقية بين ركاب السفينة الشهيرة في الدرجتين الأولى والثالثة، وابتز مشاعر مشاهديه بعاشق شاب موهوب ونزق، لكنه فقير، يقع في حب واحدة من بنات الطبقة الأرستقراطية، وبينما يخوض قتاله كعاشق يحاول الفوز بحبيبته، تتعرض السفينة الشهيرة للغرق.

واستعرض كاميرون كافة القدرات الحرفية له ولطاقمه من العاملين في تيتانيك، ليقدم عملا مبهرا على مستوى الصورة وطريقة الصنع وجاذبا لكل شرائح الجماهير وخاصة جيل نهاية الألفية الثانية.

وشهد الفيلم الصادر في 1997 ميلاد نجومية كل من ليوناردو دي كايريو الذي قام بدور الفنان الشاب الفقير بطل الفيلم، والبريطانية كيت وينسلت التي قامت بدور الفتاة الأرستقراطية "روز"، وحقق إيرادات تجاوزت 2.2 مليار دولار.

5- "حرب النجوم: صحوة القوة" (Star Wars: The Force Awakens)

حرب النجوم عمل ملحمي أنشأه المخرج وصانع الأفلام الأميركي جورج لوكاس، وبدأ بفيلم يحمل نفس الاسم عام 1977، ولكنه انطلق ليصبح ظاهرة ثقافة شعبية عالمية. واعتبر الفيلم الأصلي لعام 1977، هو الحلقة الرابعة، وتلته باقي الأجزاء، ووصلت إلى 9 أفلام، وقد حققت السلسلة مجمّعة ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

ويعيش البشر في مغامرات شخصيات حرب النجوم مع العديد من الكائنات الفضائية والمخلوقات الغريبة، ويعد السفر بين الكواكب أمرا شائعا في ذلك العالم.

وحقق الجزء السابع من حرب النجوم الصادر في 2015 نحو 2.1 مليار دولار.