لاعبو المنتخب المغربي يشاركون في حملة للتبرع بالدم لضحايا الزلزال
التاريخ
9/10/2023 6:13:53 AM
(MENAFN- Amman Net) شارك لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم في حملة التبرع بالدم لضحايا فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.
وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش .
وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي حدد مركزه بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، إلى 1305 قتلى، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين، بحسب وزارة الداخلية المغربية.
وعقب الزلزال، نشر حكيمي على حسابه في موقع "إكس" تدوينة، دعا فيها المغاربة للمساهمة في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم.
ونشر حكيمي لاحقا صورة له وهو يتبرع بالدم في أحد المستشفيات، حيث كتب: "الأولوية في الوقت الحالي هي التبرع بالدم للحالات الحرجة، فالتبرع بالدم مسؤولية الجميع، لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مساعدتكم ضرورية".
وقال موقع " أكادير تيفي" المحلي إن لاعبي وطاقم المنتخب المغربي توجهوا، اليوم السبت، إلى مراكز تحاقن الدم في مدينة أكادير، للتبرع بالدم، من أجل إنقاذ المصابين، جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز ومراكش وبعض المدن المغربية.
وأضاف الموقع أن "أسود الأطلس" حلوا بعين المكان، وسط تصفيقات عدد من المواطنين الحاضرين، الذين جاءوا أيضا للتبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال.
وكان من المقرر أن يواجه المنتخب المغربي نظيره الليبيري برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم "كوت ديفوار 2024"، مساء اليوم السبت، لكن الاتحاد المغربي أعلن تأجيل المباراة إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
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