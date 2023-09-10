وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش .

وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي حدد مركزه بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، إلى 1305 قتلى، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين، بحسب وزارة الداخلية المغربية.

وعقب الزلزال، نشر حكيمي على حسابه في موقع "إكس" تدوينة، دعا فيها المغاربة للمساهمة في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم.

ونشر حكيمي لاحقا صورة له وهو يتبرع بالدم في أحد المستشفيات، حيث كتب: "الأولوية في الوقت الحالي هي التبرع بالدم للحالات الحرجة، فالتبرع بالدم مسؤولية الجميع، لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مساعدتكم ضرورية".

وقال موقع " أكادير تيفي" المحلي إن لاعبي وطاقم المنتخب المغربي توجهوا، اليوم السبت، إلى مراكز تحاقن الدم في مدينة أكادير، للتبرع بالدم، من أجل إنقاذ المصابين، جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز ومراكش وبعض المدن المغربية.

وأضاف الموقع أن "أسود الأطلس" حلوا بعين المكان، وسط تصفيقات عدد من المواطنين الحاضرين، الذين جاءوا أيضا للتبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب المغربي نظيره الليبيري برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم "كوت ديفوار 2024"، مساء اليوم السبت، لكن الاتحاد المغربي أعلن تأجيل المباراة إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.