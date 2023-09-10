وتلقى المنتخب الألماني الخسارة الرابعة في 6 مباريات خاضها في 2023، حيث حقق الفوز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة، ليلقي كثيرا من الشكوك على مصير المدير الفني للمنتخب هانسي فليك الذي خرج مع الفريق من الدور الأول في بطولة كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي.

وكان المنتخب الياباني تغلب على ألمانيا 2-1 في المونديال القطري، وكانت تلك المباراة واحدة من أسباب الخروج المبكر.

وتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة 11 عن طريق جونيا إيتو، قبل أن يدرك ليروي ساني التعادل للمنتخب الألماني (19).

وبعدها سجل "الساموراي" 3 أهداف جاءت عبر أوياسي أويدا (22) وتاكوما أسانو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق تاكوما أسانو، وبعده بدقيقتين سجل أو تاناكا الهدف الرابع.

وفي الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أوروبا، تعادل منتخب مقدونيا الشمالية مع ضيفه منتخب إيطاليا 1-1 السبت.

وتقدم "الآتزوري" عن طريق تشيرو إيموبيلي (47)، قبل أن يدرك إينيس باردي التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 81.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف خصمه المقبل -الثلاثاء القادم- منتخب أوكرانيا، في حين يتصدر المنتخب الإنجليزي الترتيب برصيد 13 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الرابع في الترتيب برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف خلف إيطاليا، حامل لقب النسخة الماضية، كما يتذيل منتخب مالطة الترتيب من دون رصيد.

وبتلك النتيجة؛ عجز المنتخب الإيطالي في ظهوره الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد لوتشيانو سباليتي في الثأر من خسارته بهدف نظيف أمام مقدونيا الشمالية العام الماضي في نصف نهائي ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتسببت تلك الخسارة في حرمان المنتخب الإيطالي آنذاك من المشاركة في مونديال قطر للنسخة الثانية على التوالي.