ناجحو توجيهي يواصلون اعتصامهم أمام التعليم العالي

ناجحو توجيهي يواصلون اعتصامهم أمام التعليم العالي
التاريخ
9/10/2023 6:13:51 AM
(MENAFN- Amman Net) واصل طلبة ناجحون بامتحان التوجيهي اليوم الأحد، اعتصامهم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على تخفيض عدد مقاعد الطب في الجامعات الرسمية.
وطالب ناجحون من جيل 2005 و2004 مجلس التعليم العالي بالرتاجع عن تخفيض عدد مقاعد الطب 70%، والعودة إلى القرار السابق تخفيضها 20% تدريجيا.
واعتبر الطلبة أن القرار ألحق بهم الضرر، وأوقع عليهم الظلم بحرمانهم من دراسة تخصص الطب في الجامعات الأردنية، ودفعهم إلى الالتحاق بالجامعات الخاصة أو السفر خارج المملكة.
وهتف ناجحون "لا لا للتخصيص وين رايح بالتدريس" و"يا وزير اسمعنا بدنا الحق تبعنا" و"مش لازم تظلمنا ولا حتى تجبرنا".
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