ناجحو توجيهي يواصلون اعتصامهم أمام التعليم العالي

وطالب ناجحون من جيل 2005 و2004 مجلس التعليم العالي بالرتاجع عن تخفيض عدد مقاعد الطب 70%، والعودة إلى القرار السابق تخفيضها 20% تدريجيا.

واعتبر الطلبة أن القرار ألحق بهم الضرر، وأوقع عليهم الظلم بحرمانهم من دراسة تخصص الطب في الجامعات الأردنية، ودفعهم إلى الالتحاق بالجامعات الخاصة أو السفر خارج المملكة.

وهتف ناجحون "لا لا للتخصيص وين رايح بالتدريس" و"يا وزير اسمعنا بدنا الحق تبعنا" و"مش لازم تظلمنا ولا حتى تجبرنا".