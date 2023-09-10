67.7 % نسبة النجاح بامتحان الشامل للدورة الصيفية 2023

وأعلنت نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الصيفية 2023 بعد أن أنهت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة كافة الإجراءات المتعلقة باستخلاص النتائج وتحليلها بكل دقة ونزاهة ومراجعة كافة الملاحظات الإلكترونية على أسئلة الامتحان، وكما وردت من الطلبة في قاعات الامتحان، أو من الطلبة مباشرة بعد انتهاء الامتحان، وقد تم دراسة جميع الملاحظات من قبل لجان فنية متخصصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك قامت الوحدة بتحليل إجابات الطلبة باستخدام معامل الصعوبة لكافة أوراق الامتحان النظري، واعتماد منحنى التوزيع المعياري لمستوى صعوبة الأسئلة لغايات التصحيح.

وبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة (6724) ستة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرين طالب وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر (6722) ستة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون طالب وطالبةً، توزعوا على (54) أربع وخمسين كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (95) خمسة وتسعين برنامجا (تخصصاً) دراسيا، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه طالبان فقط، وتم ضبط (10) عشر مخالفات أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4554) أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين طالب وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان (67,7%) سبعة وستين وسبعة من عشرة في المئة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة.

وفي ما يلي أسماء الطلبة الأوائل بحسب المسارات والبرامج الدراسية الأساسية:

تكنولوجيا الأجهزة الطبية/ هيثم أكرم الصلاحات/ معهد الأجهزة الطبية بمعدل "98,4".

تكنولوجيا المعلومات والمكتبات/ أمن المعلومات والشبكات/ سلسبيل عطية أبو شلهوب /كلية تدريب عمان بمعدل "96,5".

العلوم المالية والإدارية/إدارة المستودعات/ عامر مصطفى الجدايه/ كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الفنية العسكرية بمعدل "96,5".

المهن الطبية المساعدة/ التمريض المشارك / ديما حسين كساب / كلية حطين بمعدل "96,1".

الفنون التطبيقية/ فنون السينما والتلفزيون/ غيث سليمان العرجان/ كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بمعدل" 94,9".

الفندقي والسياحي/ خدمات المسافرين/ قصي سامر عقل / كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني بمعدل "94,9".

علوم الشريعة /الفقه الشافعي/ آلاء معتصم الجعبه/ كلية الدعوة وأصول الدين بمعدل "93,8".

العلوم التربوية والاجتماعية/القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد/ آلاء عبد الرزاق العورتاني/ كلية عجلون الجامعية "90,3".

الموسيقى العلوم الموسيقية /حسين محمد أبو شنب/ معهد موسيقات القوات المسلحة بمعدل "89,1".

اللغات الترجمه /مي محمد بدر / كلية السلط للعلوم الإنسانية بمعدل "88,3".

الزراعي تكنولوجيا التصنيع الغذائي / ايهاب أحمد سواعي/ كلية الحصن الجامعية "87,2".

العلوم الرياضية/ التربية البدنية والصحية/ إبراهيم علي الدغيمات كلية السلط للعلوم الإنسانية بمعدل "86,9".

الصحافة والإعلام/ الإعلام الرقمي / فرح إبراهيم خريسات / كلية السلط للعلوم الإنسانية بمعدل "82,3".

وقد وبلغ عدد الطلبة المؤهلين للقبول تنافسياً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2023/2024 (ضمن أعلى 5% من الطلبة الناجحين المؤهلين للتجسير) (553) خمسمائة وثلاثة وخمسين طالباً وطالبة بحسب نتائج دورات الامتحان خلال العام الجامعي 2022/ 2023 من أصل (10534) عشرة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثين طالب وطالبة يحق لهم التجسير، وسيتم إعلان قوائم التجسير على موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة هذا اليوم.

