كما يتم وصف المكملات الغذائية لهم في بعض الأحيان، وعادة ما يتم تقديم المشورة الغذائية المتخصصة لهم.



وأوضحت الجمعية أن مرضى التهاب البنكرياس المزمن يحتاجون إلى السعرات الحرارية والفيتامينات، التي تذوب في الدهون مثل A و D و E و K . ومن المهم أيضاً تناول الأطعمة قليلة الدهون مثل منتجات الألبان ذات المحتوى المنخفض من الدهون واللحوم قليلة الدهون مثل صدور الدواجن ولحم البقر أو لحم الضأن والأسماك قليلة الدهون مثل سمك القد وسمك موسى .

في بداية الفترة العلاجية لـ مريض التهاب البنكرياس ينقطع عن جميع الأطعمة والسوائل في سبيل إعطاء البنكرياس فرصة للتعافي، ولكن مع العودة إلى إدخال الوجبات الصغيرة في نظامه اليوميّ عليه أن يلتزم بتعليمات الطبيب وما يجب إدراجه ضمن الأكل الممنوع لمرضى التهاب البنكرياس والتي من ضمنها :



1- الابتعاد عن المقليات وكل ما هو مُشبع بالدهون مثل الوجبات السريعة لأنها تُنهك البنكرياس وتعيقه عن التعافي.

2- تجنب مشتقات الألبان، ووضع المايونيز على الطعام والبطاطس المقرمشة وكذلك أنواع اللحوم المصنعة لأنها غنية بالدهون.

3- الحَد من نسبة النشويات المُكررة في وجبات مريض التهاب البنكرياس مثل الخبز الأبيض نَظرا لتحفيزها البنكرياس لإنتاج نسبة أكبر من الأنسولين.

4- إيقاف الأطعمة عالية السكر من تغذية مرضى التهاب البنكرياس نَظرا لرفعها للدهون الثلاثية وبالتالي تمهيدها للإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد.

5- تنظيم الوجبات لتكون ستة وجبات صغيرة على فترات زمنية قصيرة بدلا من الثلاث وجبات الرئيسية بفجوات زمنية أكبر.



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